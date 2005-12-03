DELPHI, TurboPascal - программы на заказ. (Студентам, школьникам)

Пишем программы на Delphi и TurboPascal 7.1. разной сложности с подробным описанием операторов и алгоритмов. Цены разумные, стоимость программы зависит от сложности и срока написания. Способ оплаты по договоренности. В тривиальных случаях помощь оказываем бесплатно!

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