DELPHI, TurboPascal - программы на заказ. (Студентам, школьникам)
Пишем программы на Delphi и TurboPascal 7.1. разной сложности с подробным описанием операторов и алгоритмов. Цены разумные, стоимость программы зависит от сложности и срока написания. Способ оплаты по договоренности. В тривиальных случаях помощь оказываем бесплатно!
Обращаться:
e-mail: [email protected]
(указывать описание программы, сроки выполнения, предполагаемую цену)
На e-mail отвечаем в течение 3-х календарных дней;
Для более быстрого реагирования:
Телефон GSM: +7 904 448 35 14;