Лягушкин Игорь Владимирович
Опытный специалист в области рекламы и связей с общественностью, менеджер избирательных кампаний – политический консультант, политический обозреватель, райтер, криэйтор.
Опыт работы на радио, телевидении и в печатных СМИ.
Ближайшие станции метрополитена – Новогиреево, Выхино.
Русский. Гражданин России.
Место постоянного жительства – ближнее Подмосковье.
Образование высшее.
Закончил с отличием Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 1989 году по специальности «Философия» и аспирантуру философского факультета МГУ в 1992 году по специальности «Социальная философия».
Кандидат философских наук.
Области деятельности
Связи с общественностью.
Политическая и коммерческая реклама.
Информационное и аналитическое обеспечение предвыборных кампаний (с 1992 года).
Формирование политического имиджа.
Специальные информационные и активные мероприятия в СМИ (с 1993 года).
Подготовка информационных и аналитических материалов.
Создание баз данных (политические деятели, общественные и политические организации, коммерческие и криминальные структуры).
Социология. Стаж работы свыше 10 лет.
Преподавание социологии и политологии в ВУЗах свыше 10 лет.
СМИ. Опыт работы в качестве политического обозревателя свыше 5 лет.
Иностранные языки.
Английский (чтение, общение, переговоры, презентации, перевод).
Находился в служебных и личных поездках в странах Западной Европы и Латинской Америки.
Деловые навыки.
ПК – опытный пользователь.
Опыт работы с Интернет-проектами (3 года).
Опыт деловых переговоров с VIP.
Женат. Сыну 11 лет. Дочери 6 лет.