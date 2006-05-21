Лягушкин Игорь Владимирович

Опытный специалист в области рекламы и связей с общественностью, менеджер избирательных кампаний – политический консультант, политический обозреватель, райтер, криэйтор.

Опыт работы на радио, телевидении и в печатных СМИ.

Ближайшие станции метрополитена – Новогиреево, Выхино.

Русский. Гражданин России.

Место постоянного жительства – ближнее Подмосковье.

Образование высшее.

Закончил с отличием Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 1989 году по специальности «Философия» и аспирантуру философского факультета МГУ в 1992 году по специальности «Социальная философия».

Кандидат философских наук.

Области деятельности

Связи с общественностью.

Политическая и коммерческая реклама.

Информационное и аналитическое обеспечение предвыборных кампаний (с 1992 года).

Формирование политического имиджа.

Специальные информационные и активные мероприятия в СМИ (с 1993 года).

Подготовка информационных и аналитических материалов.

Создание баз данных (политические деятели, общественные и политические организации, коммерческие и криминальные структуры).

Социология. Стаж работы свыше 10 лет.

Преподавание социологии и политологии в ВУЗах свыше 10 лет.

СМИ. Опыт работы в качестве политического обозревателя свыше 5 лет.

Иностранные языки.

Английский (чтение, общение, переговоры, презентации, перевод).

Находился в служебных и личных поездках в странах Западной Европы и Латинской Америки.

Деловые навыки.

ПК – опытный пользователь.

Опыт работы с Интернет-проектами (3 года).

Опыт деловых переговоров с VIP.

Женат. Сыну 11 лет. Дочери 6 лет.