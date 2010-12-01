Программист DELPHI SQL

Гоптарев Иван Николаевич

Желаемая должность: Программист

Тип работы: Полная занятость

Личная информация

Город проживания: Москва

Район проживания: Метро Петровско-Разумовское

Образование: Высшее

Дата рождения: 8 марта 1954 г.

Пол: Мужской

Семейное положение: Женат

Дети: Есть

Ф.И.О.: Гоптарев Иван Николаевич

Телефон: 9765596 (с 11 до 24)

Телефон: 89067211033 (с 11 до 24)

Электронная почта: [email protected]

Ссылка на описание выполненных работ: http://ingopa.dubki.ru/resume.php

Опыт работы

Общий стаж: более 30 лет

С 2005 – 2008 год

Программист ((Полная занятость)

В компании ООО «АВП Технология»

Описание деятельности компании: Разработка ПО для систем автоматизации ведения ж.д. поездов.

Должностные обязанности:

Проектирование и разработка ПО централизованной базы данных информации о ж.д. путях. Средства разработки DELPHI MS SQL SERVER. Трехзвенная архитектура, основанная на технологии Data SNAP (MIDAS).

Разработка ПО для передачи бинарных данных посредством электронной почты. Средства разработки DELPHI (INDY), MS ACCESS.

Разработка сайта технической поддержки отдела программирования. APACHE, PHP,

Разработка системы передачи и интерпретации технических параметров подвижного состава, передаваемых посредством GPRS. Средства разработки PERL, DELPHI, MS ACCESS, APACHE

С марта 2001 по октябрь 2005 года

Эксперт программист (Полная занятость)

В компании Информ, г.Москва

Описание деятельности компании: Разработка программного обеспечения.

Должностные обязанности: Разработка прикладного программного обеспечения баз данных

Сопровождение и доработка существующего ПО в среде DELPHI 7-ACCESS

Разработка клиентских приложений в среде ORACLE-VB6. Связанные журналы, обработка шаблонов xml, печать. Средства разработки VB6,ADO,PL SQL,XML

АРМ “Учет медицинских обследований”. Средства разработки DELPHI 7, ADO,DBF.

.Разработка ПО по обработке отчетности, передаваемой по каналам связи. Средства разработки DELPHI 5, Clipper, Halcyon, XML.

Перевод БД системы продаж из системы ACCESS в технологию DELPHI 5-SQL SERVER 7.0

С сентября 1999 по январь 2000 года

Программист (Полная занятость)

В компании Металлургбезопасность, г.Москва

Описание деятельности компании: Военизированные горно-спасательные части

Должностные обязанности: Разработка БД отчетности спасательных работ, системы запросов выборки информации. Средства разработки DELPHI 3, SQL, DBF.

С сентября 1989 по декабрь 1990 года

Ведущий инженер (Полная занятость)

В компании Концерн Росавтодор, г.Москва

Описание деятельности компании: Министерство

Должностные обязанности: Перевод БД дорог РСФСР с платформы ЕС ЭВМ на платформу IBM PC. Средства разработки Clipper.

Инсталляция программных средств поддержки сети ETHERNET, для сети установленной в здании концерна.

С февраля 1987 по декабрь 1989 года

Ведущий инженер (Полная занятость)

В компании СП ИНТЕРАГРОТЕХ, г.Москва

Описание деятельности компании: Реализация программы электронизации сельского хозяйства

Должностные обязанности: Разработка БД склада оборудования. ПО сельскохозяйственной тематики. Средства разработки DBASE III, Clipper.

Тестирование и предпродажная подготовка компьютеров IBM PC.

Образование

Учебное заведение: Московский Авиационный Институт (Москва)

Дата окончания: Февраль 1981 года

Факультет: Системы управления

Специальность: Системы управления летательными аппаратами

Курсы и тренинги

Название курса: Курсы системных инженеров ЕС ЭВМ

Учебное заведение: Казанский учебный центр (Казань)

Продолжительность: 4 месяца

Дата окончания: Апрель 1982 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Читаю и перевожу со словарем.

Уровень владения компьютером: Эксперт

Компьютерные навыки: Программист- разработчик Программного Обеспечения и Баз Данных.

Дополнительная информация

Наличие водительских прав: Категория B.

Дополнительные сведения:

Заинтересован как в постоянной, так и в удаленной работе, готов выполнить тестовые задания.