ingrad

Александр ingrad

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент-менеджер

    Размещение вакансий на сайтах работы Необходим человек, который будет ежедневно размещать вакансии на сайтах по работе в РФ, СНГ. А также на досках объявлений. Кто готов взяться?

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать видеопрезентацию в стиле инфографики

    Необходимо создать видеопрезентацию в стиле инфографика. Тематика: финансы. продажи. Длительность 1-2 минуты. От вас пример работы, или если примера нет, то образец, который сможете сделать. И цена.

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать дизайн для сайта

    Необходим создать дизайн сайта новой MLM-структуры. Цветовой ряд, общий стиль представлен в приложенных файлах. В качестве внешней формы html-элементов и верстки необходимо использовать http://twitter.github.com/bootstrap/ Цвета на ваше усмотрение. ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется парсер на C#

    Необходимо реализовать на C# парсер цен интернет-магазинов. функции парсера: 1. просмотр страниц 2. получение информации о цене товара 3. сохранение в БД Ваши цены, сроки?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад