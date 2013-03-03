Размещение вакансий на сайтах работы Необходим человек, который будет ежедневно размещать вакансии на сайтах по работе в РФ, СНГ. А также на досках объявлений. Кто готов взяться?
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходима корректировка текста и придание ему стиля, который в будущем будет присущ всем текстам на сайте www.vkaske.su Интересует ваша ценаРедактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать видеопрезентацию в стиле инфографика. Тематика: финансы. продажи. Длительность 1-2 минуты. От вас пример работы, или если примера нет, то образец, который сможете сделать. И цена.Презентации3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим создать дизайн сайта новой MLM-структуры. Цветовой ряд, общий стиль представлен в приложенных файлах. В качестве внешней формы html-элементов и верстки необходимо использовать http://twitter.github.com/bootstrap/ Цвета на ваше усмотрение. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо реализовать на C# парсер цен интернет-магазинов. функции парсера: 1. просмотр страниц 2. получение информации о цене товара 3. сохранение в БД Ваши цены, сроки?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется сайт, на который через систему управления сайтом необходимо добавить контент с другого сайта. Пишите в личные сообщения стоимость часа работы.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад