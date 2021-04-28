inha_e

Инга Эрастова inha_e

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ведущий интернет-маркетолог
  • Опыт в интернет-маркетинге более 8 лет;
  • Не теоретик, а практик: знаю все процессы маркетинга изнутри, умею на высоком уровне как делать их своими руками;
  • Успешный опыт работы как в существующих, так и новых компаниях (есть опыт запуска компаний с 0);
  • Успешные кейсы по работе как с рынками товаров (eCommerce), так и услуг;
Сильная экпертиза в:

-  Разработка маркетинговых стратегий для брендов и бизнесов;

- Консультирование в запуске нового проекта или обновлении старого;

-  Работа с PPC: Google Ads+Youtube (поисковая, медийная, видео, шоппинг, ремаркетинг), Facebook+ Instagram.

-  Настройка и отслеживание аналитики;

-  Внедрение первичной SEO оптимизации и сбор семантических ядер;

-  Разработка прототипов сайтов (UX) с упором на маркетинг и конверсии, разработка дизайна сайта (UI).