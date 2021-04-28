Ведущий интернет-маркетолог

Опыт в интернет-маркетинге более 8 лет;

Не теоретик, а практик: знаю все процессы маркетинга изнутри, умею на высоком уровне как делать их своими руками;

Успешный опыт работы как в существующих, так и новых компаниях (есть опыт запуска компаний с 0);

Успешные кейсы по работе как с рынками товаров (eCommerce), так и услуг;

- Разработка маркетинговых стратегий для брендов и бизнесов;

- Консультирование в запуске нового проекта или обновлении старого;

- Работа с PPC: Google Ads+Youtube (поисковая, медийная, видео, шоппинг, ремаркетинг), Facebook+ Instagram.

- Настройка и отслеживание аналитики;

- Внедрение первичной SEO оптимизации и сбор семантических ядер;

- Разработка прототипов сайтов (UX) с упором на маркетинг и конверсии, разработка дизайна сайта (UI).