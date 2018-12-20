Инженерное 3D моделирование
Более 8 лет профессионального инженерного 3D моделирования.
а)проектирование изделий
б)3D моделирование изделий любой сложности
в)Создание параметрических 3D моделей
г)Изготовление чертежей
д)Визуализация и рендеринг (создание фотореалистичных изображений моделей)
е)Прочностной анализ на базе 3D моделей
ж)Проектирование промо стоек,витрин,инсталляций,рекламных установок.
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Портфолио
- Модель корпуса Шуруповерта106 просмотров
- Витрина Bacardi для торгового зала117 просмотров