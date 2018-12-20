injener3d

Даниил injener3d

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Инженерное 3D моделирование

Более 8 лет профессионального инженерного 3D моделирования.

а)проектирование изделий

б)3D моделирование изделий любой сложности

в)Создание параметрических 3D моделей

г)Изготовление чертежей

д)Визуализация и рендеринг (создание фотореалистичных изображений моделей)

е)Прочностной анализ на базе 3D моделей

ж)Проектирование промо стоек,витрин,инсталляций,рекламных установок.

3D-модель
Портфолио