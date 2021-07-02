Наш сайт https://marketinghightech.ru/Специализируемся на продвижении в социальных сетях (SMM). Телеграм, Ютуб, Инстаграм, Linkedin, Facebook, Twitter, TikTok, Vkontakte, Periscope и многих других. Занимаемся настройкой Яндекс. Директ и Google Ads. Продвигаем как частных клиентов, так и целые компании. Занимаемся SEO продвижением. Занимаемся продвижением на маркетплейсах. Цены обговариваются индивидуально от потребностей заказчика.Моя команда из 3 человек занимается продвижением/ведением/оформлением/наполнением контентом профилей и аккаунтов в социальных сетях. Специализация: Instagram, YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter, Vkontakte, TikTok.