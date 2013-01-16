inkadelirious

Качественные переводы, корректировка, редактирование, копирайтинг
Переводы выполняются грамотно не только с точки зрения правил лингвистики, но также с учетом тематической специализации материала, с точным и правильным использованием специальной терминологии и лексики.
Мы готовы предоставить Вам наших переводчиков (синхронный и последовательный перевод) для проведения деловых переговоров, конференций, встреч, семинаров, «круглых столов», презентаций, а также для работы на выставках.
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