inkadelirious

Качественные переводы, корректировка, редактирование, копирайтинг

Переводы выполняются грамотно не только с точки зрения правил лингвистики, но также с учетом тематической специализации материала, с точным и правильным использованием специальной терминологии и лексики.

Мы готовы предоставить Вам наших переводчиков (синхронный и последовательный перевод) для проведения деловых переговоров, конференций, встреч, семинаров, «круглых столов», презентаций, а также для работы на выставках.

Более 40 языков мира!!!

Оперативное решение любой лингвистической проблемы!!!

Чёткое соблюдение сроков!!!

Качество перевода!!!

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