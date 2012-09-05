- Кросбраузерная верстка. Знание jQuery, и способность находить обходные пути с помощью библиотеки при верстке.

- Познания в HTML5 и CSS3.

- Умею работать с базами данных.

- Знание php и javascript на уровне понимания и оперирования чужим кодом.

- Слова типа Ajax или Framework объяснять не надо.

- CMS в которых разбираюсь хорошо: Drupal , Joomla, Textpattern. При необходимости разберусь с любой в кратчайшие сроки.