inkognitox

HTML-редактор, Копирайтер/Рерайтер/Редактор текста

Зв’язок (Связь):

e-mail: [email protected]

skype: djurbl4

Український варіант:

Освіта: середня.

Рівень користування комп’ютером: вище середнього.

На яке місце хочу претендувати:

1.Робота з текстом, а саме Copywriter/Rewriter/Text editor (редагувальник тексту).

2.Html-редактор, web-дизайнер.

Досвід роботи: 2 місяці (раніше працював на Advego.ru).

Русский вариант:

Образование: среднее.

Уровень пользования ПК: выше среднего.

Претендую:

1. Рaбота с текстом: Copywriter/Rewriter/Text-editor (редактор текста).

2. HTML-редактор, WEB-дизайнер/

Опыт работы: 2 месяца.

Если нужно, имеються мои работы (в частности copywrite)