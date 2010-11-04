inkognitox

HTML-редактор, Копирайтер/Рерайтер/Редактор текста
Зв’язок (Связь):
e-mail: [email protected]
skype: djurbl4
Український варіант:
Освіта: середня.
Рівень користування комп’ютером: вище середнього.
На яке місце хочу претендувати:
1.Робота з текстом, а саме Copywriter/Rewriter/Text editor (редагувальник тексту).
2.Html-редактор, web-дизайнер.
Досвід роботи: 2 місяці (раніше працював на Advego.ru).
Русский вариант:
Образование: среднее.
Уровень пользования ПК: выше среднего.
Претендую:
1. Рaбота с текстом: Copywriter/Rewriter/Text-editor (редактор текста).
2. HTML-редактор, WEB-дизайнер/
Опыт работы: 2 месяца.
Если нужно, имеються мои работы (в частности copywrite)