ЧТО СДЕЛАТЬ Сверстать мини-инструкцию на 4-5 страниц А4. Сильно перегружать графикой не нужно, но дизайн должен присутствовать. Пример криво сделанного дизайна: https://goo.gl/P1WhE1 Нужно сделать красивее. Результат нужен в PDF формате + ...
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$11
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Нужно написать мини-книгу. Подробности - в письме. Объем - 10-15 тыс. знаков.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
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- $50
Необходимо сделать качественный и профессионально выполненный логотип. Логотип должен быть стильным, современным и достаточно простым, чтоб запоминался. Этот логотип будет использован на сайте компании, в полиграфической продукции и т.п. Направления деятельности нашей ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$11
10 баллов
8 лет назад
Приятно было поработать. Юрий собрал все необходимые материалы, оплату произвел вовремя. Сотрудничеством довольна и надеюсь, сможет поработать снова. Рекомендую Юрия как серьезного, положительного заказчика.
Ответный отзыв
Елена выполнила задачу в назначенный срок. Дизайном верстки очень доволен: все красиво и стильно. Рекомендую другим к сотрудничеству и сам намерен в дальнейшем обращаться. Оценка – 10 из 10.
$10
10 баллов
11 лет назад
Юрий отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо! Все сделано быстро и качественно!
$50
10 баллов
12 лет назад
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Оперативная и качественная работа Андрея заслуживает всяческих похвал! Мастер своего дела!