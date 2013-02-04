inlib

Юрий inlib

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка мини-инструкции на 4-5 страниц

    ЧТО СДЕЛАТЬ Сверстать мини-инструкцию на 4-5 страниц А4. Сильно перегружать графикой не нужно,  но дизайн должен присутствовать. Пример криво сделанного дизайна: https://goo.gl/P1WhE1 Нужно сделать красивее. Результат нужен в PDF формате + ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    $50

    Необходимо сделать качественный и профессионально выполненный логотип. Логотип должен быть стильным, современным и достаточно простым, чтоб запоминался. Этот логотип будет использован на сайте компании, в полиграфической продукции и т.п. Направления деятельности нашей ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Верстка мини-инструкции на 4-5 страниц
Приятно было поработать. Юрий собрал все необходимые материалы, оплату произвел вовремя. Сотрудничеством довольна и надеюсь, сможет поработать снова. Рекомендую Юрия как серьезного, положительного заказчика.
Елена выполнила задачу в назначенный срок. Дизайном верстки очень доволен: все красиво и стильно. Рекомендую другим к сотрудничеству и сам намерен в дальнейшем обращаться. Оценка – 10 из 10.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
онлайн
$10
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт на CMS Moodle на другой хостинг
Юрий отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо! Все сделано быстро и качественно!
Ответный отзыв
hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Оперативная и качественная работа Андрея заслуживает всяческих похвал! Мастер своего дела!
Ответный отзыв