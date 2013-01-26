Сделаю для Вас сайт женских товаров и услуг. На второй заказ скидка 10%

Какие выгоды Вы получите при работе со мной:

1) Ваши продажи и посещаемость сайта вырастут. Работаю в одной нише - сайты женской тематики, хорошо разбираюсь в этой теме.

2) Работаю соблюдая авторские права, покупаю лицензионную графику

3) Возможно оформление официального договора на оказание услуг через ИП

4) Второй заказ со скидкой 10%, при заказе 2-х дизайнов сразу скидка 30%

5) Бонус на выбор - бесплатный баннер для сайта, страница рассылки

Гарантии:

1) Деньги при желании можно проводить официально, через ИП

2) Если вам не понравится результат, я возвращаю деньги

Правила работы:

1) Работаю только по предоплате 50%, способы оплаты - на карточку сбербанка, яндекс-деньги, на счёт ИП, веб-мани

Скайп: desnly

e-mail: [email protected]