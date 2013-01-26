Какие выгоды Вы получите при работе со мной:
1) Ваши продажи и посещаемость сайта вырастут. Работаю в одной нише - сайты женской тематики, хорошо разбираюсь в этой теме.
2) Работаю соблюдая авторские права, покупаю лицензионную графику
3) Возможно оформление официального договора на оказание услуг через ИП
4) Второй заказ со скидкой 10%, при заказе 2-х дизайнов сразу скидка 30%
5) Бонус на выбор - бесплатный баннер для сайта, страница рассылки
Гарантии:
1) Деньги при желании можно проводить официально, через ИП
2) Если вам не понравится результат, я возвращаю деньги
Правила работы:
1) Работаю только по предоплате 50%, способы оплаты - на карточку сбербанка, яндекс-деньги, на счёт ИП, веб-мани
Скайп: desnly
e-mail: [email protected]
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