inna_blokhnina

Делаю 3D визуализацию архитектурных проектов, интерьера , экстерьера и работаю с планами интерьера. Разрабатываю проекты раздела АР, АС, АИ.

На данный момент времени работаю инженером-проектировщиком. Готовлю свое профессиональное портфолио по специальности Архитектура жилых и общественных зданий.

Беру заказы которые мне по душе, чтобы сделать качественно и презентабельно. Занимаюсь как архитектурной ( в том числе создаю ландшафтную среду) , так и интерьерной визуализацией. Максимально заинтересована что бы результат понравился заказчику.

Разрабатываю АР, АС, АИ, в рамках проекта частного дома предусматривается разработка ГП.

Мои личные достижения:

Победитель в номинации «Живопись» Международного фестиваля детско-молодежного творчества "Кубок России" - "Ассамблея Искусств" "2020-Осень"

31 Декабря 2020 года Участник 29 Международного конкурса научно-исследовательских работ

29 Марта 2021 года Участник Международного Архитектурного конкурса "Rammed Earth House Землебитный Дом"

Имею 5 опубликованных научных работ. Профессиональные навыки: Проектирование, макетирование, ручная графика, 3d графика, наличие художественных навыков в области рисунка, графики, композиции, наличие математических и аналитических способностей, конструкторских способностей, знание строительных норм и правил (СНиП), ГОСТов, знание систем автоматизированного проектирования (AutoCad, Autodesk, Graphisoft ArchiCAD), знание методов проектирования и проведения расчетов, наличие развитого эстетического и художественного вкуса.

Свои работы присылаю при личном общении.