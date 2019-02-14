innabashidze

Желаемая должность Секретаря руководителя, Администратор
Готова работать личным отдалённым помощником, секретарём.Имела опыт управления персоналом.
Полностью веду деловодство, входящую и исходящюю документацию.
Навыки работы с компьютером
Опытный пользователь. Хорошее владение пакетом MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad), работа с мессенджерами (Viber, Skype, Whatsapp, Telegram, Messenger, Jabber, ICQ), работа с электронной почтой (Outlook Express, Gmail, Yandex, MailRu, ProtonMail). Уверенная работа с разными браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer). Навыки работы с операционной системой Windows.
Место теперешней работы
АТ "Укрзалізниця" РФ "ПЗЗ", Жмеринка (Железнодорожные перевозки)