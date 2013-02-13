innabogunova

Аренда манипулятора

Аренда крана-манипулятора

в Санкт-Петербурге

Аренда крана-манипулятора наиболее оптимальное решение для перевозки любых тяжелых грузов.

Аренда крана-манипулятора это аренда крана и аренда бортовой грузовой машины сразу по очень выгодной цене. Если вы решили взять манипулятор в аренду, то вы сразу получаете все, что вам необходимо для того, чтобы загрузить, транспортировать и разгрузить железобетонные изделия, металлические конструкции, инструменты и прочие грузы.

Стоимость аренды крана-манипулятора рассчитывается исходя из следующих параметров:

— места выполнения погрузо-разгрузочных работ;

— количества времени, необходимого для выполнения заказа;

— габаритов и веса груза.