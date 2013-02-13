innabogunova

Аренда манипулятора
Аренда крана-манипулятора
в Санкт-Петербурге
Аренда крана-манипулятора наиболее оптимальное решение для перевозки любых тяжелых грузов.
Аренда крана-манипулятора это аренда крана и аренда бортовой грузовой машины сразу по очень выгодной цене. Если вы решили взять манипулятор в аренду, то вы сразу получаете все, что вам необходимо для того, чтобы загрузить, транспортировать и разгрузить железобетонные изделия, металлические конструкции, инструменты и прочие грузы.
Стоимость аренды крана-манипулятора рассчитывается исходя из следующих параметров:
— места выполнения погрузо-разгрузочных работ;
— количества времени, необходимого для выполнения заказа;
— габаритов и веса груза.
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