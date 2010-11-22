innafreeman

Инна innafreeman

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайнер, web-дизайнер

Опыт работы:

2004 - 2007

Фриланс Фотограф

2007 – 2008

Рекламное агентство Fox Media

Должность: Менеджер по продажам, дизайнер

Обязанности:

- Активные продажи

- Ведение документации

- Ведение переговоров с клиентами

- Разработка и поддержание фирменного стиля компании

- Разработка рекламных блоков для СМИ

- Допечатная подготовка

- Разработка продукции для полиграфии

- Фотографирование и обработка фотографий

- Разработка web-сайтов

2008

Типография Ne Format

Должность: Дизайнер

Обязанности:

- Ведение переговоров с клиентами

- Разработка и поддержание фирменного стиля компании

- Допечатная подготовка

- Разработка продукции для полиграфии

- Доработка макетов заказчиков в соответствии с технологическими ограничениями

- Фотографирование и обработка фотографий

- Разработка web-сайтов

2008 – 2010

Рекламное агентство Alter Consulting

Должность: Креативный директор

Обязанности:

- Ведение проектов

- Ведение переговоров с клиентами

- Постановка задач подрядчикам, составление технического задания на исполнение дизайна и програмирования

- Разработка дизайна сайтов

- Контроль качества и сроков выполнения проектов

- Создание интерфейсов, рекламных материалов

- Создания баннеров, логотипов, презентаций

- Ретушь фотографий

2008 - 2010

Фотошкола «Аванс»

Должность: преподаватель Adobe Photoshop

Обязанности: Разработка и чтение курса Photoshop по индивидуальной программе

Профессиональные навыки:

- знание современных тенденций дизайна и web-дизайна

- понимание принципов работы веб-технологий

- знание особенностей дизайна веб-страниц и оптимизации графики

- есть опыт разработки интерфейсов

- знание специфики рекламной деятельности

-инициативность, креативность, умение находить общий язык с заказчиком и соблюдать сроки

- аккуратность и дисциплинированность

Дизайн сайтаPhotoshop
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