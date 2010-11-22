Опыт работы:
2004 - 2007
Фриланс Фотограф
2007 – 2008
Рекламное агентство Fox Media
Должность: Менеджер по продажам, дизайнер
Обязанности:
- Активные продажи
- Ведение документации
- Ведение переговоров с клиентами
- Разработка и поддержание фирменного стиля компании
- Разработка рекламных блоков для СМИ
- Допечатная подготовка
- Разработка продукции для полиграфии
- Фотографирование и обработка фотографий
- Разработка web-сайтов
2008
Типография Ne Format
Должность: Дизайнер
Обязанности:
- Ведение переговоров с клиентами
- Разработка и поддержание фирменного стиля компании
- Допечатная подготовка
- Разработка продукции для полиграфии
- Доработка макетов заказчиков в соответствии с технологическими ограничениями
- Фотографирование и обработка фотографий
- Разработка web-сайтов
2008 – 2010
Рекламное агентство Alter Consulting
Должность: Креативный директор
Обязанности:
- Ведение проектов
- Ведение переговоров с клиентами
- Постановка задач подрядчикам, составление технического задания на исполнение дизайна и програмирования
- Разработка дизайна сайтов
- Контроль качества и сроков выполнения проектов
- Создание интерфейсов, рекламных материалов
- Создания баннеров, логотипов, презентаций
- Ретушь фотографий
2008 - 2010
Фотошкола «Аванс»
Должность: преподаватель Adobe Photoshop
Обязанности: Разработка и чтение курса Photoshop по индивидуальной программе
Профессиональные навыки:
- знание современных тенденций дизайна и web-дизайна
- понимание принципов работы веб-технологий
- знание особенностей дизайна веб-страниц и оптимизации графики
- есть опыт разработки интерфейсов
- знание специфики рекламной деятельности
-инициативность, креативность, умение находить общий язык с заказчиком и соблюдать сроки
- аккуратность и дисциплинированность
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