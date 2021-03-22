innamikhnova

Инна Михнова

Очень люблю писать. Но не просто тексты. А истории. Истории, которые интересно читать. Думать. Делать выводы. Считаю, что интересно и понятно можно написать практически обо всем. Кроме, ядерной физики, наверное :).

Люблю формат story. Любая тема легче воспринимается, если описывать ее на конкретных примерах. Через истории, людей, их эмоции, проблемы и потребности.

Редактирую тексты. Хотя некоторые нужно просто написать с нуля, чем исправлять то, что есть :).

Умею выполнять скучную, монотонную, техническую работу. Просто нужно правильно "настроиться".

Понимаю, что дед-лайн - это конкретная дата. Если я не успеваю, то есть чашка кофе и ночь, а не "можно я сдам это на следующей неделе"?.

Что еще? Ответственная. Спокойная. Неконфликтная. Хотя не знаю, важно ли это для заказчиков :)

2 образования: социология; издательское дело и редактирование.