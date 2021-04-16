SMM-специалист/интернет-маркетолог

Я занимаюсь увеличением активности подписчиков в Instagram и других социальных сетях, созданием воронок прогрева и продаж с помощью SMM стратегий, а также:

- Созданием визуальной составляющей инстаграм - Написанием сильных продающих (и не только) текстов - Геймификацией - Созданием сюжетных линий в сторис- Анализом конкурентов и ниши- Описанием, анализом и сегментацией портретов ЦА- Разработкой стратегии продвижения бизнеса в интернете- Созданием стратегии продвижения бизнеса через инстаграм

Я ответственная, коммуникабельная, неконфликтная, исполнительная, пунктуальная (задачи всегда выполняю в срок), легко обучаемая, а также умею организовывать работу группы людей. Владею английским на уровне В1, испанским на уровне А2, опыт работы в маркетинге более 1,5 лет.

ОПЫТ РАБОТЫ:

- Стажировалась несколько месяцев в команде Марии Солодар- SMM в сети петербургских салонов красоты «Осипов» (https://instagram.com/osipov_o2?igshid=12g77irwta05e - ведение с ноября 2019 по ноябрь 2020 - создание визуала, написание постов, составление контент-планов, создание мудбордов и работа с фотографом над съемками. Итог работы: полный перевод записи клиентов в инстаграм из других источников, увеличение числа подписчиков с 5 000 до 9 500 с помощью органического прироста, увеличение охватов, а также ключевых показателей KPI,проведение конкурсов и марафонов, работа с блогерами)- SMM у брендов Wildberries (https://instagram.com/balique.baby?igshid=14h0w6h6ir188 - написание постов, геймификация, создание сторис, подбор различных креативных механик продвижения/проведения конкурсов)- Маркетинг+воронки прогрева в инстаграм для Наставницы Аяза Шабутдинова - Елизаветы Никоноровой- SMM для одного из немецких предпринимателей+запуск бесплатного марафона и платного курса, создание онлайн-академии (https://instagram.com/galina.biller?igshid=1fsou4d65s48l - ведение с августа по ноябрь: визуал (не люблю плашки — то, что бежевое в аккаунте, но клиентка не была готова проводить съёмки и хотела такой формат инстаграм), моя редакция постов, запуск продуктов, создание сюжетных линий в сторис и воронок прогрева перед запусками онлайн-продуктов, проведение марафонов + продажа курсов)- Создание воронок продаж у блогера-миллионника психолога-сексолога: