Здравствуйте! Меня зовут Инна и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне успешно. Вы получите профессиональный дизайн, отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро, качественно, и даже дешевле! Так же я занимаюсь дизайном: Баннеров, Визиток, Эксклюзивных обложек и шапок под сайт. Выполняю любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп.

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