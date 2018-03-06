Кратко о себе:
5.5+ лет опыта в IT, 4+ из которых в Web. Последний годработал Wordpress fullstack разработчиком и 3 месяца Laravel-backend разработчиком.
Мои достижения:
· Победитель грантового конкурса (http://umnik.fasie.ru/)в категории «Информационно-телекоммуникационные системы»;
· Опыт работы в международной команде (1 год);
· Опыт удаленной работы (~2.5 года);
Опыт:
Навыки:
· Языки программирования: PHP5.6-7.1, C++, HTML\CSS
· Фреймворки и библиотеки: JQuery, AJAX, Laravel, JSON, WebSockets, REST, CURL
· Инструментыразработки: Photoshop, Illustrator, SalesForce, GULP, WooCommerce, WPEngine, Github,Jira, Redmine
· Платформы: Wordpress, Joomla,OpenCart
· Базыданных: MySQL
Примерыпроектов:
http://globalhealthandtravel.com/
Laravel, AngularJS, MySQL, Payment integration, Composer,gulp, Git, Jira
WordPress, PHP, MySQL, AJAX, Git, Jira, SalesForce,WooCommerce, cURL, REST, WPEngine
PHP, AJAX, NodeJS, REST, tpl Template Engine, Paymentintegration
PHP, MySQL, jQuery, HTML5, CSS
jQuery, HTML5, CSS
jQuery, HTML5, CSS
WordPress, PHP, MySQL, HTML5, CSS, WebGL
WordPress-Разработчик/Администратор сайта
МБОУ «Гимназия №39»(http://school39.ru/)
Сентябрь 2012 – Февраль 2014 (1 год 6 месяцев) • Уфа
Web-разработка
C++/BlueprintРазработчик
OOO «ЕрТех»
Апрель 2014 – Февраль 2015 (11 месяцев) • Уфа
Разработка компьютерных игр
Fullstack PHP Разработчик
Фриланс
Февраль 2015 – Июль 2016 (1 год 6 месяцев) • Уфа (Удаленная работа)
Web-разработка
Back-end PHP Разработчик
ООО «Empire Media»
Август 2016 – Январь 2017 (6 месяцев) • Уфа
Web-разработка
FullStack WordPress/PHP Разработчик
Digital Design and MarketingAgency San Francisco «COG1»
Январь 2017 – Январь 2018 (1 год 1 месяц) • Уфа (Удаленная работа)
Web-разработка
Back-end Laravel Разработчик
GHT ImproveIt
Апрель 2017 – Июль 2017 (4 месяца) • Уфа (Удаленнаяработа)
Web-разработка
Языки
- English (Upper-Intermediate)
- Russian (Fluent)
- German (beginner)