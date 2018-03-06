Web-разработчик

Кратко о себе:

5.5+ лет опыта в IT, 4+ из которых в Web. Последний годработал Wordpress fullstack разработчиком и 3 месяца Laravel-backend разработчиком.

Мои достижения:

· Победитель грантового конкурса (http://umnik.fasie.ru/)в категории «Информационно-телекоммуникационные системы»;

· Опыт работы в международной команде (1 год);

· Опыт удаленной работы (~2.5 года);

Опыт:

Навыки:

· Языки программирования: PHP5.6-7.1, C++, HTML\CSS

· Фреймворки и библиотеки: JQuery, AJAX, Laravel, JSON, WebSockets, REST, CURL

· Инструментыразработки: Photoshop, Illustrator, SalesForce, GULP, WooCommerce, WPEngine, Github,Jira, Redmine

· Платформы: Wordpress, Joomla,OpenCart

· Базыданных: MySQL

Примерыпроектов:

http://globalhealthandtravel.com/

Laravel, AngularJS, MySQL, Payment integration, Composer,gulp, Git, Jira

https://irei.com/

WordPress, PHP, MySQL, AJAX, Git, Jira, SalesForce,WooCommerce, cURL, REST, WPEngine

http://one-team-2.ru/

PHP, AJAX, NodeJS, REST, tpl Template Engine, Paymentintegration

http://cafe-idel.ru/

PHP, MySQL, jQuery, HTML5, CSS

http://phantomwine.com/

jQuery, HTML5, CSS

http://gett02.ru/

jQuery, HTML5, CSS

http://school39.ru/

WordPress, PHP, MySQL, HTML5, CSS, WebGL

WordPress -Разработчик/Администратор сайта

МБОУ «Гимназия №39»(http://school39.ru/)

Сентябрь 2012 – Февраль 2014 (1 год 6 месяцев) • Уфа

Web-разработка

C ++/ Blueprint Разработчик

OOO «ЕрТех»

Апрель 2014 – Февраль 2015 (11 месяцев) • Уфа

Разработка компьютерных игр

Fullstack PHP Разработчик

Фриланс

Февраль 2015 – Июль 2016 (1 год 6 месяцев) • Уфа (Удаленная работа)

Web-разработка

Back-end PHP Разработчик

ООО «Empire Media»

Август 2016 – Январь 2017 (6 месяцев) • Уфа

Web-разработка

FullStack WordPress/PHP Разработчик

Digital Design and MarketingAgency San Francisco «COG1»

Январь 2017 – Январь 2018 (1 год 1 месяц) • Уфа (Удаленная работа)

Web-разработка

Back-end Laravel Разработчик

GHT ImproveIt

Апрель 2017 – Июль 2017 (4 месяца) • Уфа (Удаленнаяработа)

Web-разработка

Языки