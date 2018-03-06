innineyo

Равиль innineyo

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web-разработчик

Кратко о себе:

5.5+ лет опыта в IT, 4+ из которых в Web. Последний годработал Wordpress fullstack разработчиком и 3 месяца Laravel-backend разработчиком.

Мои достижения:

·        Победитель грантового конкурса (http://umnik.fasie.ru/)в категории «Информационно-телекоммуникационные системы»;

·        Опыт работы в международной команде (1 год);

·        Опыт удаленной работы (~2.5 года);

Опыт:

 

Навыки:

·        Языки программирования: PHP5.6-7.1, C++, HTML\CSS

·        Фреймворки и библиотеки: JQuery, AJAX, Laravel, JSON, WebSockets, REST, CURL

·        Инструментыразработки: Photoshop, Illustrator, SalesForce, GULP, WooCommerce, WPEngine, Github,Jira, Redmine

·        Платформы: Wordpress, Joomla,OpenCart

·        Базыданных: MySQL

 

Примерыпроектов:

 

         http://globalhealthandtravel.com/

            Laravel, AngularJS, MySQL, Payment integration, Composer,gulp, Git, Jira

 

         https://irei.com/

WordPress, PHP, MySQL, AJAX, Git, Jira, SalesForce,WooCommerce, cURL, REST, WPEngine

 

http://one-team-2.ru/

            PHP, AJAX, NodeJS, REST, tpl Template Engine, Paymentintegration

 

http://cafe-idel.ru/

            PHP, MySQL, jQuery, HTML5, CSS

 

http://phantomwine.com/

            jQuery, HTML5, CSS

 

http://gett02.ru/

            jQuery, HTML5, CSS

 

http://school39.ru/

            WordPress, PHP, MySQL, HTML5, CSS, WebGL

 

 

           

WordPress-Разработчик/Администратор сайта

МБОУ «Гимназия №39»(http://school39.ru/)

Сентябрь 2012 – Февраль 2014 (1 год 6 месяцев) • Уфа

Web-разработка

 

C++/BlueprintРазработчик

OOO «ЕрТех»

Апрель 2014 – Февраль 2015 (11 месяцев) • Уфа

Разработка компьютерных игр

 

Fullstack PHP Разработчик

Фриланс

Февраль 2015 – Июль 2016 (1 год 6 месяцев) • Уфа (Удаленная работа)

Web-разработка

 

Back-end PHP Разработчик

ООО «Empire Media»

Август 2016 – Январь 2017 (6 месяцев) • Уфа

Web-разработка

 

FullStack WordPress/PHP Разработчик

Digital Design and MarketingAgency San Francisco «COG1»

Январь 2017 – Январь 2018 (1 год 1 месяц) • Уфа (Удаленная работа)

Web-разработка

 

Back-end Laravel Разработчик

GHT ImproveIt

Апрель 2017 – Июль 2017 (4 месяца) • Уфа (Удаленнаяработа)

Web-разработка

 

Языки

  • English (Upper-Intermediate)
  • Russian (Fluent)
  • German (beginner)