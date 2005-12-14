innorsa

Гость innorsa

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Регистрация и Генератор случайных чисел

    Fash Генератор случайных чисел (желательно Fash) Минимальное число 000 000 001 максимальное устанавливает Администратор. Установка даты и времени запуска генератора. Обратный отчет до начала генерации. (дни часы минуты секунды) Время генерации одного числа - 5 - 10 ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Инвестиции в Интернет проект. Поиск Партнеров.

    $5000

    Инвестиции в Электронные продукты и Web проекты Условия инвестирования. 1) Распределения рисков. Инвестор рискует деньгами. Партнеры по проекту рискуют своим рабочим временем. 2) Проект Мирового или Российского масштаба. ...

    Экономика и Право10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Бесплатный Интернет Журнал

    Сайт Бесплатного интернет журнала. Программа для издания журнала (оболочка). Бесплатная подписка на журнал - регистрация. ( ФИО, email, пароль...) Регистрация Авторов. Прием и рассмотрение статей от независимых Авторов. Публикация лучших статей. Выбор статей для публикации - Зарегистрированные Авторы. Интерактивный ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Инвестиции в Ваш Интернет проект

    $2500

    Инвестиции в Ваш Интернет проект. Требование - Профессиональная команда, перспективный проект Мирового или Российского масштаба, распределение рисков... Условия сотрудничества - 33 - 75% Акций и прибыли Интернет Компании. (регистрация ООО или ЗАО) От Вас Описание проекта и команды, ...

    Экономика и Право7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Интернет Портал

    Объединить на торговой площадке продавцов и покупателей. Выступать в качестве гаранта сделок между продавцом и покупателей за определенный процент - 0.3%. – 3% Продвижение Товаров и Услуг. Рейтинги продавцов и производителей. Залог для определения надежности продавца. ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад