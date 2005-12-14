Инвестиции в Интернет проекты ...
- Экономика и Правонет заявокЗакрыт18 лет назад
Fash Генератор случайных чисел (желательно Fash) Минимальное число 000 000 001 максимальное устанавливает Администратор. Установка даты и времени запуска генератора. Обратный отчет до начала генерации. (дни часы минуты секунды) Время генерации одного числа - 5 - 10 ...3D-графика8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
Инвестиции в Электронные продукты и Web проекты Условия инвестирования. 1) Распределения рисков. Инвестор рискует деньгами. Партнеры по проекту рискуют своим рабочим временем. 2) Проект Мирового или Российского масштаба. ...Экономика и Право10 заявокЗакрыт18 лет назад
Сайт Бесплатного интернет журнала. Программа для издания журнала (оболочка). Бесплатная подписка на журнал - регистрация. ( ФИО, email, пароль...) Регистрация Авторов. Прием и рассмотрение статей от независимых Авторов. Публикация лучших статей. Выбор статей для публикации - Зарегистрированные Авторы. Интерактивный ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $2500
Инвестиции в Ваш Интернет проект. Требование - Профессиональная команда, перспективный проект Мирового или Российского масштаба, распределение рисков... Условия сотрудничества - 33 - 75% Акций и прибыли Интернет Компании. (регистрация ООО или ЗАО) От Вас Описание проекта и команды, ...Экономика и Право7 заявокЗакрыт18 лет назад
Объединить на торговой площадке продавцов и покупателей. Выступать в качестве гаранта сделок между продавцом и покупателей за определенный процент - 0.3%. – 3% Продвижение Товаров и Услуг. Рейтинги продавцов и производителей. Залог для определения надежности продавца. ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт18 лет назад