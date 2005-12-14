Объединить на торговой площадке продавцов и покупателей. Выступать в качестве гаранта сделок между продавцом и покупателей за определенный процент - 0.3%. – 3% Продвижение Товаров и Услуг. Рейтинги продавцов и производителей. Залог для определения надежности продавца. ...