ОСВІТА
ВНУ ім. Лесі Українки
Факультет РГФ; кафедра англ. мови і л-ри;
Диплом магістра англійської мови та літератури;
ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ
1. Мовні
- Українська - рідна
- Російська - рідна
- Англійська - вільно
- Французька - середній рівень
- Німецька - базові знання
Напрями перекладу:
англ.-укр./ укр.-англ.
англ.-рос./ рос.-англ.
франц.-укр.
франц.-рос.
2. Педагогічні:
- навчання мови (англ., франц.) - індивідуально та в групах.
3. Навички роботи на комп"ютері:
- користувач Internet
- Microsoft Office 2007
НАПРЯМИ ТА ДОСВІД ПЕРЕКЛАДІВ
- технічні переклади (лінгвістика, психологія, економіка, медицина, фармакологія, юриспруденція, біологія);
- ділова кореспонденція;
- переклад фільмів (на тему генно-модифікованих продуктів);
- переклад художньої літератури;
- редагування, корекція англо-, укр-, російськомовних текстів.
Відповідальний підхід до виконання, збереження авторського стилю та структури тексту.
Пропоную замовнику виконати тестовий переклад для оцінки професійного рівня.