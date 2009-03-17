innu

Ольга Шевченко innu

 
37 летУкраина/Миргород
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

ОСВІТА

ВНУ ім. Лесі Українки

Факультет РГФ; кафедра англ. мови і л-ри;

Диплом магістра англійської мови та літератури;

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ

1. Мовні

- Українська - рідна

- Російська - рідна

- Англійська - вільно

- Французька - середній рівень

- Німецька - базові знання

Напрями перекладу:

англ.-укр./ укр.-англ.

англ.-рос./ рос.-англ.

франц.-укр.

франц.-рос.

2. Педагогічні:

- навчання мови (англ., франц.) - індивідуально та в групах.

3. Навички роботи на комп"ютері:

- користувач Internet

- Microsoft Office 2007

НАПРЯМИ ТА ДОСВІД ПЕРЕКЛАДІВ

- технічні переклади (лінгвістика, психологія, економіка, медицина, фармакологія, юриспруденція, біологія);

- ділова кореспонденція;

- переклад фільмів (на тему генно-модифікованих продуктів);

- переклад художньої літератури;

- редагування, корекція англо-, укр-, російськомовних текстів.

Відповідальний підхід до виконання, збереження авторського стилю та структури тексту.

Пропоную замовнику виконати тестовий переклад для оцінки професійного рівня.