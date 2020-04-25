Креативный работник, понимающий, что и как нужно работодателю. А главное выполняющий это.

Я закончила школу с медалью, университет с отличием, также все курсы и школы дополнительного образования по тому же принципу. Если я взялась за работу- сделаю ее на 101% из 100%. Это касается всего в моей жизни.

Опыт работы у меня разнообразный и длительный : от администратора до банковского работника, а между этим менеджер по продажам.

Также я всегда увлекалась и изучала психологию, прочитала множество книг, что дает мне основу , на почве которой я начала и продолжаю писать свою книгу.