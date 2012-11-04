ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
- ВГУ ф-т международных отношений, специальность "мировая экономика"
- ВГУ ф-т романо-германской филологии, специальность "переводчик в сфере профессиональных коммуникаций"
ОПЫТ РАБОТЫ:
1 год переводчик англо-русский, русско-английский
Действие аккаунта приостановлено!
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