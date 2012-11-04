innysik_

Инна Ситникова innysik_

 
34 годаРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

- ВГУ ф-т международных отношений, специальность "мировая экономика"

- ВГУ ф-т романо-германской филологии, специальность "переводчик в сфере профессиональных коммуникаций"

ОПЫТ РАБОТЫ:

1 год переводчик англо-русский, русско-английский

Копирайтинг
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от $2
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Переводы
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от $3
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Редактирование и Корректура
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от $1
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $50
от 2 дней
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