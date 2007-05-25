Опыт работы:

Поддержка беспроводных сетей передачи данных, сервисов ISP, маршрутизаторов под ОС Linux, терминальных серверов Microsoft, тонких клиентов, конечных пользователей.

Внедрение и поддержка многопрофильных Linux-серверов на базе Linux. Поддержка серверов под управлением Windows 2000/2003: Terminal, DNS, IIS, AD, RAS, Router, SQL, 1C и т. д.

Поддержка пользователей программного продукта PEM. PEM позволяет управлять кластером Web-серверов.

Кроме этого работал "железячником", системным администратором хостингов, системным администратором информационной безопасности, внедренцем серверных продуктов Microsoft Windows, проходил практику на предприятии программистом 1С.

Настройка ОС:

Microsoft: DOS, Windows 3.11/95/98/XP/2000/2003.

Linux: Gentoo, Debian, CentOS, Fedora Core, RedHat Enterprise, Trustix, ASP.

UNIX: FreeBSD (4.x, 5.x, 6.x), OpenBSD.

Поддержка хостингов (в данный момент 2): FreeBSD/cPanel. В прошлом поддержка американского ISP (Linux/FreeBSD сервера).

Информационная безопасность:

Навыки социальной инженерии.

Оценка безопасности компьютерных систем: Blacks-Box, Gray-Box, White-Box тестирование.

Способы проникновения в компьютерные системы и их сети: переполнения, инъекции, инклуды и др.

Принцип работы сетевых барьеров (firewall), систем обнаружения атак (IDS), honeypots.

Основы криптографии: принцип открытого/закрытого ключа, основные алгоритмы шифрования, способы хранения и передачи информации в зашифрованном виде.

Web-разработка:

Программирование: PHP/Smarty, Ruby/Rails.

БД: MySQL, PostgreSQL.

Спецификации W3C: HTML, XHTML, XML, CSS, DOM.

Технологии: XML-RPC, AJAX, RSS.

Принципы: оформление сайта, создание интуитивного интерфейса, работа поисковых серверов, раскрутка.

Верстаю страницы без помощи WYSIWYG-редакторов.

Графические редакторы: The Gimp, Corel Draw, Macromedia Flash.

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