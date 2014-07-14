Медицинские переводы

Образование: высшее медицинское, ординатура по дерматовенерологии (2 года).

Продолжаю обучение в аспирантуре, имею опыт написания статей и публикации в медицинских научных журналах ("Вестник дерматологии и венерологии"). Опыт работы с медицинской литературой на английском языке, англоязычными медицинскими сайтами, научными статьями.

Выполню перевод текста медицинской тематики с английского языка на русский.

Аккуратность, пунктуальность, грамотность, ответственность.