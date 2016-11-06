inquision12

Напишу тексты именно для Вас

Мы - команда фрилансеров, и мы можем выполнить ваш проект. А вот 10 причин, по которой вам следует работать именно с нами:

1. Мы не пишем тексты чтобы получить за них деньги, мы пишем их, чтобы заказчик получил 100%-й результат.

2. Мы работаем всегда до конца, дабы вы могли положиться на нас в любой ситуации.

3. Прежде чем писать текст, вам придется ответить на ряд вопросов, так как получить качественный результат без полной информации невозможно.

4. Среди всех задач мы выполняем: написание текстов, продвижение сайта, дизайн, верстка, программирование.

5. Благодаря нашим услугам вы получите то, что давно искали: качественные тексты, грамотное продвижение, красивый и удобный дизайн, верстку и программирование сайта.

6. Наши цены доступны для всех, кроме того, на каждый проект можно определить именно тот бюджет, который не ударит по вашему карману.

7. Мы предлагаем вам не просто получить результат за деньги, мы сделаем тестовую статью или анализ сайта бесплатно, дабы вы могли убедиться в нашем профессионализме.

8. Вы получите то, что ищут многие другие. Наши тексты интересны не только читателям, их читают даже поисковики (благодаря продвижению).

9. Вы получите качественно выполненную работу. Наши клиенты если и приходят к нам повторно, то только с вопросом: "Возьметесь за мой новый проект?" и с констатацией факта: "Я УЖЕ перевел предоплату"

10. Ваш сайт не приносит вам посетителей, а соответственно, и продаж? Мы поможем Вам с этим, можете в этом быть уверенны.

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