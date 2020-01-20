inside-tft

Беру деньги не за работу, а за результат.

Всем привет! Меня зовут Артур. 25 лет, город Москва. В далеком 2006 году я впервые столкнулся с интернетом. В то время были популярны городские чаты. Когда я общался в этом чате со всем городом, я задавался вопросом: "Почему бы не добавить пару элементов для более комфортного общения в чате".

С этого момента начал интересоваться сайтостроением и моя главная цель была не просто делать сайты и различные проекты, а сделать их удобными и понятными для людей. В 2007 году я запустил свой первый городской чат, который радовал не только меня, но и всех его посетителей.

Прошло много времени, я старался улучшить свои вкусы и навыки, и подстроиться под современные потребности и тенденции. Я взрослел и понимал что нужно монетизировать свои умения. И вот сейчас, Вы читаете этот текст, находясь буквально в "двух шагах" от желаемого результата, который удовлетворит Ваши потребности не только в качестве красивой обертки, но и в коммерческом результате.

P.S. Кто дочитал это до конца при промокоде "STORY" предоставляю 15 лидов абсолютно бесплатно.