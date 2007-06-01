insomniaZub

Татьяна insomniaZub

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Wings

Образование

  • Полное среднее (2005)
  • Курсы парикмахера (2006)
Опыт работы

  • 10.2006-04.2007 ПАО "ВолиньПак" кассир торгового зала
  • 06.2007-10.2008 ЧП "Светолюкс" продавец строй. мат.
  • 10.2008-05.2010 СПД "PAA" менеджер по продажам строй. мат.
  • 08.2011-10.2011 ТОВ "Фоззи-Фуд" кассир торгового зала
  • 10.2011-01.2012 ЧП "Премьерпродукт-Житомир" агент торговый
  • 05.2013-10.2013 ЧП "Эллипс" дизайнер-проектировщик мебели
  • 2014 я стала мамой :)
  • 09.2017 - 10.2018 РПК "Пропаганда" менеджер по рекламе
  • 10.12.2018 - основано Рекламно-производственное агентство
P.S. Весь полученный опыт только убедил меня в том, что я не могу развиваться в сферах торговли и общения с людьми, если эти сферы не связаны с творчеством.

Знание языков

  • Английский
  • Немецкий со словарём
Знание графических программ

  • Archicad 11 новичок
  • Pro100 уверенно
  • Corel Draw уверенно
  • Photoshop базово
Хобби

  • Рисую карандашом, углями, красками. Рисую людей разных и по-разному. Все мои работы подарены и много из них утеряны. Но всё, что осталось в jpg, Вы увидите в моём портфолио.
  • Свою фантазию вкладываю в создание макетов для рекламы
Иллюстрации и Рисунки
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