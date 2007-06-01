Wings
Образование
- Полное среднее (2005)
- Курсы парикмахера (2006)
- 10.2006-04.2007 ПАО "ВолиньПак" кассир торгового зала
- 06.2007-10.2008 ЧП "Светолюкс" продавец строй. мат.
- 10.2008-05.2010 СПД "PAA" менеджер по продажам строй. мат.
- 08.2011-10.2011 ТОВ "Фоззи-Фуд" кассир торгового зала
- 10.2011-01.2012 ЧП "Премьерпродукт-Житомир" агент торговый
- 05.2013-10.2013 ЧП "Эллипс" дизайнер-проектировщик мебели
- 2014 я стала мамой :)
- 09.2017 - 10.2018 РПК "Пропаганда" менеджер по рекламе
- 10.12.2018 - основано Рекламно-производственное агентство
Знание языков
- Английский
- Немецкий со словарём
- Archicad 11 новичок
- Pro100 уверенно
- Corel Draw уверенно
- Photoshop базово
- Рисую карандашом, углями, красками. Рисую людей разных и по-разному. Все мои работы подарены и много из них утеряны. Но всё, что осталось в jpg, Вы увидите в моём портфолио.
- Свою фантазию вкладываю в создание макетов для рекламы
Иллюстрации и Рисунки
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от $25
от 3 дней
#2668