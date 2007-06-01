Wings

Образование

Полное среднее (2005)

Курсы парикмахера (2006)

10.2006-04.2007 ПАО "ВолиньПак" кассир торгового зала

06.2007-10.2008 ЧП "Светолюкс" продавец строй. мат.

10.2008-05.2010 СПД "PAA" менеджер по продажам строй. мат.

08.2011-10.2011 ТОВ "Фоззи-Фуд" кассир торгового зала

10.2011-01.2012 ЧП "Премьерпродукт-Житомир" агент торговый

05.2013-10.2013 ЧП "Эллипс" дизайнер-проектировщик мебели

2014 я стала мамой :)

09.2017 - 10.2018 РПК "Пропаганда" менеджер по рекламе

10.12.2018 - основано Рекламно-производственное агентство

P.S. Весь полученный опыт только убедил меня в том, что я не могу развиваться в сферах торговли и общения с людьми, если эти сферы не связаны с творчеством.

Знание языков

Английский

Немецкий со словарём

Archicad 11 новичок

Pro100 уверенно

Corel Draw уверенно

Photoshop базово