Дизайн интерьера

Штемке Роберт Евгеньевич, дата рождения – 11 сентября 1992 г.

Дизайнер интерьера. Специализируюсь на интерьерах, как жилых, так и общественных.

Люблю создавать интересные и уютные интерьеры.

Могу предложить полный спектр услуг в области дизайна интерьера – от эскизов, планов и чертежей, надзора строителей и подрядчиков, до декорирования.

Вся работа разбита на этапы, что позволяет заказчикам выбрать необходимый этап работы.