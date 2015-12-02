Роберт Штемке inspirationstudinspirationstud
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн интерьера
Штемке Роберт Евгеньевич, дата рождения – 11 сентября 1992 г.
Дизайнер интерьера. Специализируюсь на интерьерах, как жилых, так и общественных.
Люблю создавать интересные и уютные интерьеры.
Могу предложить полный спектр услуг в области дизайна интерьера – от эскизов, планов и чертежей, надзора строителей и подрядчиков, до декорирования.
Вся работа разбита на этапы, что позволяет заказчикам выбрать необходимый этап работы.
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Портфолио
- Дизайн интерьера195 просмотров