insta_nasiss

Анастасия insta_nasiss

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SMM специалист

Всем привет, я являюсь смм специалистом. В нише уже год, работала со студиец йоги, магазином для дома, магазином техники, с парикмахерами, колористами, недвижимость, архитектура, магазин одежды. 

Занимаюсь продвижением аккаунтов в социальных сетях и увеличиваю вовлечённость аудитории 15/20%. И ещё настройки таргетированной рекламы. 

Могу предположить, что у вас есть потребность в заинтересованности платёжеспособных клиентов и увеличение продажи ваших услуг через Инстаграм, Вконтакет, телеграмм каналов.  

С радостью Вам помогу!