insta_nasiss

SMM специалист

Всем привет, я являюсь смм специалистом. В нише уже год, работала со студиец йоги, магазином для дома, магазином техники, с парикмахерами, колористами, недвижимость, архитектура, магазин одежды.

Занимаюсь продвижением аккаунтов в социальных сетях и увеличиваю вовлечённость аудитории 15/20%. И ещё настройки таргетированной рекламы.

Могу предположить, что у вас есть потребность в заинтересованности платёжеспособных клиентов и увеличение продажи ваших услуг через Инстаграм, Вконтакет, телеграмм каналов.

С радостью Вам помогу!