instachaika

Администратор инстаграм. Лендинги на Tilda.

Я прошла обучение в крупнейшей школе онлайн профессий PRO.FREELANCE на курсе «Администратор Инстаграм». Меня по-настоящему захватывает и вдохновляет эта профессия, что чувствуется в моих работах - они заряжены положительной энергией, а значит обречены на успех, мой и Ваш.

Я постоянно прокачиваю свои навыки, мониторю новинки и внедряю последние тренды. Я коммуникабельна, ответственна, пунктуальна, исполнительна, инициативна, с большим багажом креативных идей. Уделяю большое внимание мелочам, создаю запоминающийся стиль.

Мои навыки и услуги:

- Провожу аудит аккаунтов Инстаграм,

- Подготавливаю аккаунты к продвижению – привожу в порядок весь визуал,

- Создаю визуал ленты на месяц,

- Создаю пресеты для обработки фото в едином стиле,

- Разрабатываю макеты для постов и сторис,

- Продвижение через рекламу у блогеров, проведение розыгрышей и участие в марафонах,

- Поддреживаю активность в профиле через ответы на директ и комментарии.

Другое моё направление – создание сайтов на Тильде.