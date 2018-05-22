installsoftru

Янислав installsoftru

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Битрикс24 - настройка, внедрение, обучение

Битрикс24 - настройка, внедрение, обучение

1. Аудит процесса продаж компании

2. Структура компании и приглашение сотрудников

3. Подключение внешних каналов коммуникации

4. Настройка карточек - ЛИД, СДЕЛКА, КОНТАКТЫ, КОМПАНИЯ

5. Импорт клиентской бызы

6. Настройка шаблонов - Задачи, Эл. письма

7. Настройка роботы и триггеры

8. Установка прав доступа в портале

9. Создание бизнес-процессов

Отзывы заказчиков

kissexsis
Ильмир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Создание бизнес процессов в битрикс24
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!