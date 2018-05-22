installsoftru

Битрикс24 - настройка, внедрение, обучение
Битрикс24 - настройка, внедрение, обучение
1. Аудит процесса продаж компании
2. Структура компании и приглашение сотрудников
3. Подключение внешних каналов коммуникации
4. Настройка карточек - ЛИД, СДЕЛКА, КОНТАКТЫ, КОМПАНИЯ
5. Импорт клиентской бызы
6. Настройка шаблонов - Задачи, Эл. письма
7. Настройка роботы и триггеры
8. Установка прав доступа в портале
9. Создание бизнес-процессов
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
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