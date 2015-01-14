Все отлично
Знание PHP.
— Практическое применение объектно-ориентированного программирования и шаблонов проектирования.
— Опыт работы с Yii Framework‚ WordPress‚ Joomla.
— Опыт работы с базами данных MySQL‚ знание языка SQL.
— Знание JavaScript‚ jQuery‚ HTML+CSS‚ опыт кроссбраузерной верстки.
— Опыт работы с системами контроля версий Git‚ SVN.
— Опыт создания фреймворка.
— Опыт работы с Photoshop.
— Навыки SEO-оптимизации.
— Умение прочесть чужой код и документацию на английском языке.
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