int-64

Антон int-64

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Все отлично

Знание PHP.

— Практическое применение объектно-ориентированного программирования и шаблонов проектирования.

— Опыт работы с Yii Framework‚ WordPress‚ Joomla.

— Опыт работы с базами данных MySQL‚ знание языка SQL.

— Знание JavaScript‚ jQuery‚ HTML+CSS‚ опыт кроссбраузерной верстки.

— Опыт работы с системами контроля версий Git‚ SVN.

— Опыт создания фреймворка.

— Опыт работы с Photoshop.

— Навыки SEO-оптимизации.

— Умение прочесть чужой код и документацию на английском языке.