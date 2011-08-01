SMM-специалист

SMM-специалист (Instagram)

c 01.2015 по наст. время

InstaProgress (креативное агенство)

- комплексное продвижение в Instagram "под ключ"

- анализ и оптимизация аккаунтов клиентов

- определение, поиск и привлечение целевой аудитории

- разработка индивидуальных решений

- разработка УТП

- составление контент-плана

- ведение рекламных кампаний

- создание посадочных страниц

- оптимизация бюджета

- отчетность

Project Leader, Sales, SMM

с 08.2012 по наст. время

DreamWay International Company, (Фотобизнес, прямые продажи, SMM)

- Управление командой менеджеров по продажам в составе 5-10 человек

- Активные продажи на территории СНГ

- Ведение проектов начиная от разработки концепции до конечного результата, контроль успешного завершения проекта

- Расчет рентабельности проектов

- Контроль выполнения планов продаж

- Контроль выполнения поставленных задач

- Разработка стратегий для увеличения продаж

- Выявление потребностей клиентов

- Управление финансовыми потоками, ценообразование

- Подбор и обучении персонала

- Поиск и привлечение партнеров

- Логистика

- Ведение групп, аккаунтов, повышение репутации компании в социальных сетях

- Финансовая отчетность

Project Manager, Sales Manager

с 08.2011 по 08.2012

DARTC, (Web-дизайн)

- Работа с коммерческими и государственными организациями

- Работа с локальными клиентами

- Работа с VIP-клиентами на территории Украины

- Координирование работы команды разработчиков в составе 5 человек

- Контроль выполнения поставленных задач и сроков

- Выявление потребностей клиентов

- Ценообразование

- Ведение проектов по разработке сайтов, написание технических заданий на основе полученной информации, проектирование

- Составление коммерческих предложений, брифов, смет и планов работ

- Администрирование сайтов компаний

- Обеспечение работы офиса, решение организационных и хозяйственных задач

- Отчетность