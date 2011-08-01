SMM-специалист (Instagram)
c 01.2015 по наст. время
InstaProgress (креативное агенство)
- комплексное продвижение в Instagram "под ключ"
- анализ и оптимизация аккаунтов клиентов
- определение, поиск и привлечение целевой аудитории
- разработка индивидуальных решений
- разработка УТП
- составление контент-плана
- ведение рекламных кампаний
- создание посадочных страниц
- оптимизация бюджета
- отчетность
Project Leader, Sales, SMM
с 08.2012 по наст. время
DreamWay International Company, (Фотобизнес, прямые продажи, SMM)
- Управление командой менеджеров по продажам в составе 5-10 человек
- Активные продажи на территории СНГ
- Ведение проектов начиная от разработки концепции до конечного результата, контроль успешного завершения проекта
- Расчет рентабельности проектов
- Контроль выполнения планов продаж
- Контроль выполнения поставленных задач
- Разработка стратегий для увеличения продаж
- Выявление потребностей клиентов
- Управление финансовыми потоками, ценообразование
- Подбор и обучении персонала
- Поиск и привлечение партнеров
- Логистика
- Ведение групп, аккаунтов, повышение репутации компании в социальных сетях
- Финансовая отчетность
Project Manager, Sales Manager
с 08.2011 по 08.2012
DARTC, (Web-дизайн)
- Работа с коммерческими и государственными организациями
- Работа с локальными клиентами
- Работа с VIP-клиентами на территории Украины
- Координирование работы команды разработчиков в составе 5 человек
- Контроль выполнения поставленных задач и сроков
- Выявление потребностей клиентов
- Ценообразование
- Ведение проектов по разработке сайтов, написание технических заданий на основе полученной информации, проектирование
- Составление коммерческих предложений, брифов, смет и планов работ
- Администрирование сайтов компаний
- Обеспечение работы офиса, решение организационных и хозяйственных задач
- Отчетность