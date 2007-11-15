Общие сведения:
Аносов Александр Сергеевич
- дата рождения: 29.06.1984
- адрес проживания: г. Белгород
Образование:
Белгородский Государственный Технологический
Университет им. В.Г. Шухова (БГТУ)
Факультет: Автоматизация производства и информационные
технологии (АПиИТ)
Специальность: Автоматизация производства (АП)
Дополнительное образование:
Обучение программе "1С:Предприятие 8.0", сертификат 1С:Профессоанал по
платформе "1С:Предприятие 8.0".
Дополнительные сведения:
1С:7.7, Delphi, PHP, SQL
Опыт работы:
1. Мебельная фабрика ООО "МАКС-Интерьер"
должность: Инженер-программист по настройке и обслуживанию 1С:8 (внедрение конфигурации "Управление Торговлей")
должностные обязанности: обучение персонала, доработка конфигураций под нужды предприятия, написание отчетов и обработок.
2. ОАО "Белгородское РДУ"
должность: специалист 1 кат.
должностные обязанности: написание прикладных программ (Delphi, PHP), сопровождение оперативного информационного комплекса (ОИК)
3. Работа на себя (услуги по обслуживанию 1С:8)