Общие сведения:

Аносов Александр Сергеевич

- дата рождения: 29.06.1984

- адрес проживания: г. Белгород

Образование:

Белгородский Государственный Технологический

Университет им. В.Г. Шухова (БГТУ)

Факультет: Автоматизация производства и информационные

технологии (АПиИТ)

Специальность: Автоматизация производства (АП)

Дополнительное образование:

Обучение программе "1С:Предприятие 8.0", сертификат 1С:Профессоанал по

платформе "1С:Предприятие 8.0".

Дополнительные сведения:

1С:7.7, Delphi, PHP, SQL

Опыт работы:

1. Мебельная фабрика ООО "МАКС-Интерьер"

должность: Инженер-программист по настройке и обслуживанию 1С:8 (внедрение конфигурации "Управление Торговлей")

должностные обязанности: обучение персонала, доработка конфигураций под нужды предприятия, написание отчетов и обработок.

2. ОАО "Белгородское РДУ"

должность: специалист 1 кат.

должностные обязанности: написание прикладных программ (Delphi, PHP), сопровождение оперативного информационного комплекса (ОИК)

3. Работа на себя (услуги по обслуживанию 1С:8)