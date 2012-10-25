intacto_val

Валерий Лисовский intacto_val

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Разработка чертежей по готовой визуализации интерьера

    $500

    Необходимо сделать чертежи по визуализации интерьера. 150 руб. за кв.мСтандартный комплет: Об мерочный план;Схема расстановки мебели и оборудования. Экспликация помещений;Монтажный план перегородок;Схема расстановки мебели и оборудования с размерами;Схема потолков с указанием высот;Схема потолков с привязками;Схема размещения ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайн-проекта дома (80 кв. м.) + визуализация бассейна

    $1000

    разработка дизайн-проекта дома (80 кв. м.) + визуализация бассейна. стиль современная классика, немного арт-деко. luxury стиль.примеры интерьеров пришлю. замеры помещений есть в наличии. Необходима визуализация (в хорошем качестве с деталями) и рабочая документация (частично, так как сейчас ...

    Интерьеры и Экстерьеры25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по AutoCad

    У нас есть разработанные изделия(мебель) в формате 3D Max. Нам нужно, что бы их переводили в Cad , разбивали на узлы и для каждой детали формировали отдельный чертеж с присадкой, фрезерованием, фурнитурой и пр. ...

    AutoCAD3ds Max
    Промышленный дизайн4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ayston
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
2 балла
3 года назад
Разработка чертежей по готовой визуализации интерьера
Принял меня исполнителем, я прислал промежуточный результат в виде 3д модели ревит, и перестал отвечать, закинул в черный список мессенджера.