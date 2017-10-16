intappspro

IntApps - профессионально занимаемся поддержкой и доработкой сайтов на платформе 1C-Bitrix.
IntApps - команда из 4 человек - 2 программиста, верстальщик-дизайнер и контент менеджер. Работаем вместе около 6 лет. Наш опыт и знания помогут нам выполнить любую задачу быстрее и качественнее.
Поддерживаем на постоянной основе сайты на 1C - Bitrix
Дорабатываем сайты на 1С - Bitrix
Сделаем адаптивную верстку, если у Вашего сайта ее еще нет
Заполняем контент по Вашим заявкам
Разрабатываем индивидуальные решения под Ваш проект
Работаем только по 100% предоплате