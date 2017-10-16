intappspro

IntApps - профессионально занимаемся поддержкой и доработкой сайтов на платформе 1C-Bitrix.

IntApps - команда из 4 человек - 2 программиста, верстальщик-дизайнер и контент менеджер. Работаем вместе около 6 лет. Наш опыт и знания помогут нам выполнить любую задачу быстрее и качественнее.

Поддерживаем на постоянной основе сайты на 1C - Bitrix

Дорабатываем сайты на 1С - Bitrix

Сделаем адаптивную верстку, если у Вашего сайта ее еще нет

Заполняем контент по Вашим заявкам

Разрабатываем индивидуальные решения под Ваш проект

Работаем только по 100% предоплате