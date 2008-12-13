Ребят подскажите пожалуйста как сделать так чтоб архивы новостей не скрывались в Dle 7.3 ? Или как сделать так чтоб архивов новостей выводилось например 12 а не 6 , а остальные были скрыты?
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
15 лет назад
Ребят подскажите пожалуйста как сделать так чтоб архивы новостей не скрывались в Dle 7.3 ? Или как сделать так чтоб архивов новостей выводилось например 12 а не 6 , а остальные были скрыты?
Требуется поставить базу новостей на DLE 7.3 ,база до этого стояла на DLE 7.0 Прошу вас указывать стоимость работы!
Требуется обновить движок DLE 7.0 на 7.3 и привязать к нему базу новостей.