Веб-студия Intelekt Pro

О нас

Интеллект ПРО – одна из крупнейших веб-студий в Украине. Мы профессионально

занимаемся разработкой сайтов любой сложности от сайта визитки до

портала,техническим и информационным сопровождением, раскруткой,

дизайном и ре-дизайном сайтов.

Почему выбирают нас?

Мы делаем сайты которые помогают оптимизировать ваш бизнес-освободить ваше время от рутины и увеличить эффективность.

Наши преимущества:

-﻿Все сайты, интернет-магазины, порталы – разработанные нами имеют высокую скорость загрузки, что качественно повышает доверие у Ваших

посетителей;

-﻿Разработанные нами дизайны – оригинальные, стильные

-﻿Мы разрабатываем дизайны индивидуально и не используем шаблоны, которыми юзабилует интернет;

-﻿Все наши проекты – создаются с интуитивно понятной системой управления. Это дает возможность легко управлять сайтом даже самым

неопытным пользователям. Обучение управлению проходит легко и быстро;

-﻿Наши сайты - трудно взломать, легко работают, легко управлять, нет ничего лишнего;

-Гарантия 2года;

-﻿Техническая поддержка;

-﻿Разработка рекламных компаний, комплексное продвижение Вашего бизнеса в сети интернет;