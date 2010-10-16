Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – со словарем

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel)

Навык работы с Internet (MS Explorer), E-mail и ICQ, графическими (CorelDRAW, Photoshop, Flash)

Имею домашний ПК с доступом в Internet.

Специальные навыки

Набор текста: кириллица – 110 зн./мин., латиница – 73 зн./мин.

Водительские права (категория «B») с 2008 г. Личного автомобиля нет.

Интересы и увлечения

Художественная литература, домашние животные, рисование, живопись.

Незамужем. Детей нет.