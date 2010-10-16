Александра Мосина intellect_2010intellect_2010
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский – со словарем
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel)
Навык работы с Internet (MS Explorer), E-mail и ICQ, графическими (CorelDRAW, Photoshop, Flash)
Имею домашний ПК с доступом в Internet.
Специальные навыки
Набор текста: кириллица – 110 зн./мин., латиница – 73 зн./мин.
Водительские права (категория «B») с 2008 г. Личного автомобиля нет.
Интересы и увлечения
Художественная литература, домашние животные, рисование, живопись.
Незамужем. Детей нет.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от 1 дня
#1424
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#2710
Редактирование и Корректура
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#4768
Переводы
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#4995
Копирайтинг
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#8867