intellekt_plus

Самый точный интернет маркетинг. Объективный уровень автоматизации предприятий.

1. SMM и e-mail маркетинг. Копирайтинг и рерайтинг до уникальности, побуждающие статьи, которые "жрут" поисковики. 7 лет опыта в на сервисах lenta.ru, twitter.com. По моим постам и статьям приходят клиенты, а не лайки и репосты.

2. Так же буду рад сотрудничеству в части проектирования систем автоматизации технологических и бизнес процессов. Выполню разделы как по техническому обеспечению, так и по программному.