С Айгуль приятно работать.
Четкое ТЗ, любые уточнения в ходе выполнения - без проблем.
Готова оказать помощь в поиске материала, при возникновении сложностей идет навстречу исполнителю.
Оплата сразу же по выполнению задания.
Рекомендую!
Сама буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Работа выполнена точно в срок. Очень качественно, в полном соответствии с требованиями заказчика. Тщательная проработка списка основной и дополнительной литературы. Блестящий аналитический ум, внимательность к деталям и педантичность, с которой выполнена работа, - вот что отличает данного исполнителя. Спасибо за работу. Будем сотрудничать.:)))