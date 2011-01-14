intellen

Айгуль intellen

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Требуются авторы по гуманитарному направлению
С Айгуль приятно работать. Четкое ТЗ, любые уточнения в ходе выполнения - без проблем. Готова оказать помощь в поиске материала, при возникновении сложностей идет навстречу исполнителю. Оплата сразу же по выполнению задания. Рекомендую! Сама буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Работа выполнена точно в срок. Очень качественно, в полном соответствии с требованиями заказчика. Тщательная проработка списка основной и дополнительной литературы. Блестящий аналитический ум, внимательность к деталям и педантичность, с которой выполнена работа, - вот что отличает данного исполнителя. Спасибо за работу. Будем сотрудничать.:)))
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