Уважаемые коллеги, В связи с расширением внештатного персонала компании INTELLEX Перевод и Локализация требуются внештатные переводчики и редакторы с АНГЛИЙСКОГО на РУССКИЙ язык для тематик общего характера (а также, маркетинг, бизнес, реклама, СМИ и т.д.). Предполагается ежемесячное ...
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- Переводы11 заявокЗакрыт17 лет назад
Компании INTELLEX Перевод и Локализация требуется помощь в программировании 2 несложных html-форм обратной связи для сайта на языке php (см. вложенные файлы). Просьба указать свои средние расценки и примерные сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
Переводческой и локализационной компании INTELLEX требуются квалифицированные переводчики технической документации с английского и немецкого языков на русский (удаленная работа). Требования: 1. Опыт работы техническим переводчиком не менее 1 года 2. Ответственность, добросовенность, пунктуальность 3. Высшее образование (инженерные специальности вкупе ...Переводы29 заявокЗакрыт18 лет назад