Уважаемые коллеги, В связи с расширением внештатного персонала компании INTELLEX Перевод и Локализация требуются внештатные переводчики и редакторы с АНГЛИЙСКОГО на РУССКИЙ язык для тематик общего характера (а также, маркетинг, бизнес, реклама, СМИ и т.д.). Предполагается ежемесячное ...