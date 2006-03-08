intellex

Translation Intellex intellex

 
41 годРоссия/Челябинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуются внештатные переводчики и редакторы

    Уважаемые коллеги, В связи с расширением внештатного персонала компании INTELLEX Перевод и Локализация требуются внештатные переводчики и редакторы с АНГЛИЙСКОГО на РУССКИЙ язык для тематик общего характера (а также, маркетинг, бизнес, реклама, СМИ и т.д.). Предполагается ежемесячное ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирование форм обратной связи для сайта

    Компании INTELLEX Перевод и Локализация требуется помощь в программировании 2 несложных html-форм обратной связи для сайта на языке php (см. вложенные файлы). Просьба указать свои средние расценки и примерные сроки.

    PHPHTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Переводчики для долгосрочного сотрудничества

    Переводческой и локализационной компании INTELLEX требуются квалифицированные переводчики технической документации с английского и немецкого языков на русский (удаленная работа). Требования: 1. Опыт работы техническим переводчиком не менее 1 года 2. Ответственность, добросовенность, пунктуальность 3. Высшее образование (инженерные специальности вкупе ...

    Переводы29 заявок
    Закрыт
    18 лет назад