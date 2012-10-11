inter_text

Работа: журналистика, копирайтинг, переводы.

Здравствуйте. Меня зовут Владислав Шаталов. Я выпускник факультета иностранных языков Пермского педагогического университета по специальности «Преподаватель английского и французского языков». Более 10 лет работаю журналистом в печатных и электронных СМИ, в числе которых "Комсомольская правда" и "Rambler.ru". Из них более 5 лет тружусь копирайтером в сети Интернет для холдингов www.seotxt.com и www.webkontent.ru. Также выполняю переводы с английского на русский, пишу тексты для веб-сайтов и тематические статьи для информационных и рекламных проектов. Руководствуясь профессиональными навыками филолога и опытом написания статей, в работе стремлюсь к максимальному качеству, высокой грамотности и предельной ясности мысли. Стоимость выполняемой работы – от 300 рублей за 1800 знаков с пробелами. Предоплата – 50%. Расчет производится электронными деньгами. Напишите, пожалуйста, Ваши пожелания, и я подготовлю для Вас статью или перевод, который будет работать в Ваших интересах с максимальной отдачей!