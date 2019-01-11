Здравствуйте!
С 2014 года занимаюсь контекстной рекламой в Яндексе и Гугл.
Опыт продвижения товаров строительной тематики по всей России и в конкретных городах.
Работаю с небольшими бюджетами на рекламу от 5000 и более. При работе с большими бюджетами уделяю особое внимание ставкам, чтобы они были как можно ниже. Например, при бюджете в 300 т.р./мес (Яндекс.Директ, продвижение отопительного оборудования) - средняя цена клика выходила 5,5 руб (Поиск + РСЯ).
Постоянно изучаю новую информацию, связанную с рекламой в интернете. Посещаю официальные мероприятия от Яндекса.
Очень привлекает площадка Гугл. Здесь можно продвигаться очень эффективно за небольшие деньги.
Есть небольшой опыт размещения видеорекламы на Ютуб.
Пробовала размещать рекламу в Вконтакте... очень интересно, но времени не хватает полностью разобраться во всех тонкостях подбора аудитории.
К работе подхожу очень ответственно и качественно!
По запросу предоставлю всю необходимую информацию.
Спасибо за внимание)