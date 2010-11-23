Графический дизайнер, иллюстратор

Ф.И.О. Карькова Ирина Александровна

Год рождения: 1983

Образование: Высшее ИДПИ (графический дизайн)

Дополнительное образование: Профессиональное училище №91

(художник оформитель по ткани)

Профессиональные навыки: Разработка фирменного стиля, знаков, эмблем, логотипов, визиток, конвертов, бланков. Создание макетов полиграфической продукции, буклетов, календарей, флаеров, сувенирной продукции и т.д. Создание рисунков от руки и на планшете, декоративных шрифтов.

Профессиональная фотография и фото дизайн,

Web-дизайн, поддержка сайтов, создание таблиц стилей, flash баннеров.

Владею следующими программными продуктами: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, CorelDRAW, QuarkEXpress.

Опыт работы:

2010 – по наст. время

Центр «Время преображения» – дизайнер.

• Верстка печатных изданий;

• Иллюстрирование книг;

• Разработка дизайна и верстка газеты;

• Внешняя реклама, баннеры и реклама на транспорте;

• Поддержка сайта;

• Оформление витрины;

• Репортажное и рекламное фото;

• Сопровождение рекламных проектов.

2008 – 2009

Рекламное агентство «Альянс» – дизайнер.

• Разработка рекламных модулей;

• Верстка справочника;

• Иллюстрирование;

• Разработка фирменного стиля и полиграфической продукции.

2006 – 2008

“Фотолайт” – дизайнер.

• Создание макетов полиграфической продукции (календари, открытки, визитки, сувенирная продукция);

• Фотосъемка, обработка фотографий и изображений, ретушь.

Контактная информация: +7 904 5566555

[email protected]

Портфолио: http://www.portfolios.ru/Interna