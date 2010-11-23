Ф.И.О. Карькова Ирина Александровна
Год рождения: 1983
Образование: Высшее ИДПИ (графический дизайн)
Дополнительное образование: Профессиональное училище №91
(художник оформитель по ткани)
Профессиональные навыки: Разработка фирменного стиля, знаков, эмблем, логотипов, визиток, конвертов, бланков. Создание макетов полиграфической продукции, буклетов, календарей, флаеров, сувенирной продукции и т.д. Создание рисунков от руки и на планшете, декоративных шрифтов.
Профессиональная фотография и фото дизайн,
Web-дизайн, поддержка сайтов, создание таблиц стилей, flash баннеров.
Владею следующими программными продуктами: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, CorelDRAW, QuarkEXpress.
Опыт работы:
2010 – по наст. время
Центр «Время преображения» – дизайнер.
• Верстка печатных изданий;
• Иллюстрирование книг;
• Разработка дизайна и верстка газеты;
• Внешняя реклама, баннеры и реклама на транспорте;
• Поддержка сайта;
• Оформление витрины;
• Репортажное и рекламное фото;
• Сопровождение рекламных проектов.
2008 – 2009
Рекламное агентство «Альянс» – дизайнер.
• Разработка рекламных модулей;
• Верстка справочника;
• Иллюстрирование;
• Разработка фирменного стиля и полиграфической продукции.
2006 – 2008
“Фотолайт” – дизайнер.
• Создание макетов полиграфической продукции (календари, открытки, визитки, сувенирная продукция);
• Фотосъемка, обработка фотографий и изображений, ретушь.
Контактная информация: +7 904 5566555
Портфолио: http://www.portfolios.ru/Interna