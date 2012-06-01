НОВИКОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
Личная информация:
г.Харьков, Дзержинский район
тел.097-805-71-08
e-mail: [email protected]
Skype: interoman.ept
Датарождения: 22.08.1992 г.
Образование:
01.09.2013 по настоящее время. Харьковскийнациональный университет радиоэлектроники, образовательно-квалификационный
уровень магистр,
специальность: телекоммуникационные системы и сети.
01.09.2009 - 31.06.2013 гг. Харьковский национальныйуниверситет радиоэлектроники, образовательно-квалификационный уровень бакалавр,
специальность: телекоммуникационные системы и сети.
Дополнительноеобразование:
1) 09.2014 г. 10-тидневный тренинг фонда«Профессионального развития Харькова» и консалтинговой компании «НОВА ПЕРСОНА»
по темам:
- Эффективные коммуникации
- Командообразование
- Компетенции
- Целеполагание
- Тайм – менеджмент
- Конфликтология
2)01.09.2012 – 30.05.2013 гг. Курсы Cisco CCNA на базе Харьковского национальногоуниверситета радиоэлектроники. Специальность: телекоммуникационные сети.
3) 01.09.2014– 01.10.2014 гг. Прохождение курсов на онлайн-портале www.codeacademy.com понаправлению HTML/CSS
Профессиональныенавыки:
Базовыезнания в области web-дизайна иверстки сайтов, знание языков HTML/CSS в результате прохождения курсов Codeacademy, начальный уровень знаний по направлению Java Script, способность к быстрому восприятию новойинформации, к её самостоятельному поиску и последующей обработке.
Опытработы:
01.05.2014 – 01.06.2014 гг. Избирательный участок набазе ХАИ,
Должность: член избирательной комиссии во времяпроведения внеочередных выборах президента Украины.
Обязанности: регистрация и контроль избирателей.
05.01.2013 – 30.04.2014 гг.
Биржа контента Advego,копирайтер
-размещение рекламы,
-наполнение контентом,
-рерайтинг текстов.
06.2012 г. Салон “Mersedes”г.Харьков,
Должность: официант
Обязанности: приемная сторона немецкой делегации вовремя проведения Евро-2012.
Дополнительнаяинформация:
Знания и навыки: Владение ПК на высоком уровне,уровень английского языка: Pre-Intermediate
Личныекачества:целеустремленный, настойчивый, без вредных привычек.
Хобби: футбол,все что с ним связано, посещаю футбольные матчи, люблю путешествовать в
различные города Украины, а также шахматы, музыка, активный отдых.