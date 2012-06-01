HTML верстальщик

НОВИКОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ

Личная информация:

г.Харьков, Дзержинский район

тел.097-805-71-08

e-mail: [email protected]

Skype: interoman.ept

Датарождения: 22.08.1992 г.

Образование:

01.09.2013 по настоящее время. Харьковскийнациональный университет радиоэлектроники, образовательно-квалификационный

уровень магистр,

специальность: телекоммуникационные системы и сети.

01.09.2009 - 31.06.2013 гг. Харьковский национальныйуниверситет радиоэлектроники, образовательно-квалификационный уровень бакалавр,

специальность: телекоммуникационные системы и сети.

Дополнительноеобразование:

1) 09.2014 г. 10-тидневный тренинг фонда«Профессионального развития Харькова» и консалтинговой компании «НОВА ПЕРСОНА»

по темам:

- Эффективные коммуникации

- Командообразование

- Компетенции

- Целеполагание

- Тайм – менеджмент

- Конфликтология

2)01.09.2012 – 30.05.2013 гг. Курсы Cisco CCNA на базе Харьковского национальногоуниверситета радиоэлектроники. Специальность: телекоммуникационные сети.

3) 01.09.2014– 01.10.2014 гг. Прохождение курсов на онлайн-портале www.codeacademy.com понаправлению HTML/CSS

Профессиональныенавыки:

Базовыезнания в области web-дизайна иверстки сайтов, знание языков HTML/CSS в результате прохождения курсов Codeacademy, начальный уровень знаний по направлению Java Script, способность к быстрому восприятию новойинформации, к её самостоятельному поиску и последующей обработке.

Опытработы:

01.05.2014 – 01.06.2014 гг. Избирательный участок набазе ХАИ,

Должность: член избирательной комиссии во времяпроведения внеочередных выборах президента Украины.

Обязанности: регистрация и контроль избирателей.

05.01.2013 – 30.04.2014 гг.

Биржа контента Advego,копирайтер

-размещение рекламы,

-наполнение контентом,

-рерайтинг текстов.

06.2012 г. Салон “Mersedes”г.Харьков,

Должность: официант

Обязанности: приемная сторона немецкой делегации вовремя проведения Евро-2012.

Дополнительнаяинформация:

Знания и навыки: Владение ПК на высоком уровне,уровень английского языка: Pre-Intermediate

Личныекачества:целеустремленный, настойчивый, без вредных привычек.

Хобби: футбол,все что с ним связано, посещаю футбольные матчи, люблю путешествовать в

различные города Украины, а также шахматы, музыка, активный отдых.