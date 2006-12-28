Языки и среды разработки:

Delphi - разработка приложений в основном связанных с базами данных

Ассемблер - разработка программ под Windows и Linux(fasm)

C++ (g++ компилятор) -разработка программ для Linux, DevCPP - Windows

PL/SQL, SQL

PHP, HTML, CSS, JavaScript, Perl - разработка интерфейсов управления, отчетов и т.д. для баз данных

sh - скрипты

СУБД:

Oracle 9i - администрирование сервера, разработка баз, резервное копирование и восстановление(RMAN) и т.д.. Курсы Oracle 9i: ODBAI и ODBAII

PostgreSQL, Interbase, MySQL, локaльные БД(dBase, Paradox) - проектирование баз данных