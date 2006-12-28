Языки и среды разработки:
Delphi - разработка приложений в основном связанных с базами данных
Ассемблер - разработка программ под Windows и Linux(fasm)
C++ (g++ компилятор) -разработка программ для Linux, DevCPP - Windows
PL/SQL, SQL
PHP, HTML, CSS, JavaScript, Perl - разработка интерфейсов управления, отчетов и т.д. для баз данных
sh - скрипты
СУБД:
Oracle 9i - администрирование сервера, разработка баз, резервное копирование и восстановление(RMAN) и т.д.. Курсы Oracle 9i: ODBAI и ODBAII
PostgreSQL, Interbase, MySQL, локaльные БД(dBase, Paradox) - проектирование баз данных
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