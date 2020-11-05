Переводчик. Педагог.

Ответственная и трудолюбивая, пунктуальная, стремлюсь к новым знаниям и покорениям новых вершин, люблю учиться и использовать полученные знания на практике. Быстро схватываю новый материал и использую при работе и в повседневной жизни. Стремлюсь добиваться поставленной цели. Хорошо адаптируюсь в коллективе и поддерживаю командный дух. Имею опыт в торговле, так как была менеджером крупного магазина и работала в собственном кафе. Так же имею большой опыт работы с английским языком в разных сферах деятельности, так как долгое время жила за границей, общалась, обучалась и проходила разного вида тренинги на английском языке.